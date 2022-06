Guerre en Ukraine : le G7 va encore un peu plus asphyxier l'économie russe

Enfin, le G7 va "se coordonner pour utiliser les taxes douanières sur les produits russes afin d’aider l’Ukraine", a indiqué ce haut responsable, rappelant que les grands pays industrialisés s’étaient entendus pour taxer plus lourdement les exportations de la Russie. Les États-Unis, en particulier, vont "mettre en place un taux plus élevé sur plus de 570 groupes de biens russes d'une valeur totale de 2,3 milliards de dollars environ", selon un communiqué de l'exécutif américain.

Depuis l'invasion de l'Ukraine, les Occidentaux ont comme objectif de couper peu à peu la Russie des fournisseurs occidentaux dont elle a besoin pour faire tourner ses industries.