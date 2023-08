VIDÉO - Guerre en Ukraine : les critiques de Washington sur la stratégie militaire de Kiev

Et si Kiev avait commis des erreurs dans sa contre-offensive ? C'est en tout cas l'avis du Pentagone. Selon une enquête du New York Times, les officiels américains ont émis des doutes sur la stratégie de l'armée ukrainienne depuis le mois de juin. Notamment car le pays aurait choisi de positionner trop de troupes aux mauvais endroits.

Concrètement, les généraux ukrainiens auraient décidé de répartir équitablement leurs troupes et leur puissance de feu entre l'est et le sud. Or l'objectif principal de la contre-offensive était de couper les lignes d’approvisionnement russes dans le sud de l’Ukraine, en stoppant le pont terrestre entre la Russie et la péninsule de Crimée occupée. Ainsi, une grande partie des troupes se situe près de Bakhmout et d'autres villes de l'est, loin des fronts de Melitopol et Berdiansk, au sud et stratégiquement cruciaux, selon Washington.