VIDÉO - Ukraine : les images de la désolation à Bakhmout, ville détruite à 80%

Les images témoignent cependant de la violence des attaques et des combats qui s'y déroulent, et qui ont tourné à ce stade à l'avantage des forces pro-russes. Bakhmout serait détruite à plus de 80%, selon l'Institut pour l'étude de la guerre.

Sur place, des soldats ukrainiens ont décrit à notre envoyée spéciale Hélène Bonnet des combats de rue acharnés face aux hommes de la milice Wagner, comme l'explique le sujet en tête de cet article.