VIDÉO - "Merci aux Français" : les soldats ukrainiens étrennent les chars légers envoyés par Paris

"Un grand merci au ministre Sébastien Lecornu, aux Français et bien sûr au président Macron". Dans la séquence publiée par LCI et visible en tête de cet article, un soldat ukrainien se félicite de la réception, ces dernières semaines, de chars français AMX-10 RC. Des engins de combat légers qui doivent permettre de soutenir les forces de Kiev contre la Russie. Et l'Ukraine a tenu à remercier son allié occidental pour cette livraison, annoncée en janvier dernier, dans un clip dont elle a le secret.

Sur fond de Marseillaise, orchestrée à la guitare électrique, la vidéo visible en tête de cet article montre les soldats ukrainiens manœuvrer ces engins très mobiles, qui "seront sans doute grandement appréciés par l'infanterie" et aidera Kiev à "libérer ses terres". Si le nombre de ces chars livrés par Paris n'est pas connu, l'opération représente un "coup politique", estime sur LCI le vice-amiral Michel Olhagaray, ancien commandant de l'école navale.