VIDÉO - Munitions, véhicules... Wagner remet ses armes à l'armée russe

Elle a déposé les armes. L'armée russe assure avoir reçu de la milice Wagner plus de 2000 équipements, 2500 tonnes de munitions et 20.000 armes légères. Une conséquence de l'accord passé entre les deux parties après la rébellion avortée du groupe paramilitaire en juin dernier. "Les forces armées russes, conformément au plan, achèvent la réception des armes et du matériel militaire des unités du groupe Wagner", a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram, ce mercredi 12 juillet. Il a également publié une vidéo qui montre des militaires inspectant des chars, des blindés de transport de troupes, des caisses de munitions, de kalachnikovs et de mines. "Tous les équipements ont été livrés à l'arrière (du front), où les unités de réparation des forces armées russes effectuent leur maintenance", a ajouté le ministère.