VIDÉO - "On va gagner" : des jeunes Russes interprètent un chant anti-Otan dans un clip de propagande

Un rythme entraînant, une gestuelle de popstar, des poings levés et des drapeaux russes agités fièrement. Dans un clip de propagande étonnant tourné dans la ville russe de Stavropol, visible en tête de cet article, un groupe de jeunes filles russes interprète un chant anti-Otan. Habillées de robes tricolores aux couleurs de la Russie, les chanteuses enchaînent les pas de danse près de chars imposants sur des paroles à la gloire de la Russie... et contre l'Otan.

"Et que le monde entier nous couvre de coton / Nous avons de quoi répondre à l'ensemble de l'Otan / La Russie a assez de fermeté dans le regard / On va gagner ! / Parce que c'est ce qu'on doit faire / Répète après nous, on n'abandonne pas les nôtres / Je ne renoncerai pas à toi Russie / Pour la Russie, nous nous levons pour le drapeau", chantent les adolescentes, qui débutent par un couplet de rap avant de poursuivre sur un rythme plus mélodieux, appuyant chacun de leurs mots de grands gestes affirmés.