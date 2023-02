VIDÉO - Guerre en Ukraine : Pékin "n'a pas décidé de livrer des armes à la Russie", dit Catherine Colonna sur LCI

La Chine va-t-elle s'immiscer plus activement dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine ? Interrogée ce vendredi 24 février sur LCI, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est voulue prudente. Elle a commencé par fustiger "un an de guerre, un an d'exactions, de crimes de guerre", alors que les États-Unis ont accusé, le 18 février, Moscou de "crimes contre l'humanité".

"La Chine, aujourd'hui, n'a pas décidé de livrer des armes à la Russie. Il y a des interrogations, qui sont les nôtres. Nous en faisons part [à Pékin]. Si la Chine devait se départir, elle-même, de ses obligations internationales, cela changerait certainement la donne. Cela changerait notre relation avec elle", a-t-elle argumenté, tout en appuyant sur le fait que ce n'était "pas le cas aujourd'hui".