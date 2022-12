"Personne n'est préparé à ça" : de retour de Bakhmout, un médecin franco-ukrainien témoigne sur LCI

Arsène, qui s'est déjà porté volontaire sur le front de Donetsk, confie aisément que sa mission à Bakhmout a été "la plus difficile". "Personne n'est préparé à ça. Mentalement, c'est difficile, quand on voit tous ces jeunes en bonne santé, éclatés. Ils n'ont plus de membres, ils ont les visages arrachés", confie le médecin, qui admet avoir souvent pleuré "en fin de journée", après toute cette "accumulation".

D'après son expérience, le nombre de blessés varie selon les jours et les mouvements des deux armées. "Les jours calmes", quand les positions restent les mêmes, "on compte entre 100 et 150 blessés". En cas d'attaque russe ou de contre-offensive ukrainienne, ce chiffre monte rapidement à "200, 300 blessés" quotidiens. "Le flux [des blessés, ndlr] est tellement massif, c'est inimaginable", souligne-t-il.