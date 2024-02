VIDÉO - Ukraine : qu'est-ce que les bombes planantes à longue portée GLSDB livrés à Kiev par les États-Unis ?

Les roquettes à longue portée GLSDB sont des engins de petit diamètre et de haute précision fabriqués par l'Américain Boeing et le Suédois Saab. Ils peuvent voler jusqu'à 150 km et menacer des positions russes, en particulier les dépôts de munitions, loin derrière les lignes de front.

Après de longs mois d'attente, leur déploiement sur le champ de bataille est un atout stratégique pour les Ukrainiens. Moscou affirme avoir identifié sur le champ de bataille des bombes planantes à longue portée GLSDB, selon des images publiées jeudi 15 février par des médias russes montrant des débris retrouvés près de la ville ukrainienne de Kreminna, entre Kramatorsk et Lougansk. L'Ukraine réclamait depuis longtemps de telles munitions pour détruire les lignes de ravitaillement russes, dans l'est de l'Ukraine, qui étaient jusque-là hors de portée. "C’est une arme supplémentaire et une arme très intéressante du point de vue technologique", confirme le Général Bernard Norlain, ex-directeur de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), dans la vidéo en tête de cet article.

Promises il y a un an par les États-Unis, les bombes planantes à longue portée GLSDB (pour "Ground Launched Small Diameter Bomb" en anglais) combinent une roquette (M26) et une bombe planante (de type SDB). Développé conjointement par Boeing et le constructeur suédois Saab, ce type d'armement possède une portée de 150 km (contre 80 km pour le modèle précédent), avec une précision de l’ordre du mètre (contre 3 à 5 m auparavant). "La précision des GLSDB est si élevée qu'elles peuvent frapper dans le rayon d'un pneu de voiture", avance même le constructeur suédois.

"L’avantage pour les Ukrainiens, c’est qu’elle peut être tirée du sol. Comme [ils] n’ont pas d’aviation, ça peut être intéressant pour eux", explique le Général Bernard Norlain. L'engin s’adapte aux lanceurs MLRS exploités par l'Ukraine et aux Himars fournis par les États-Unis ou peut être lancé à partir de son propre lanceur. Surtout, les roquettes de type GLSDB ne sont pas vulnérables aux systèmes de brouillage qu'utilise l'armée russe. "C’est une bombe planante. Donc, elle est plus difficilement détectable, car il n’y a pas de propulseurs", souligne l’ancien directeur de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN).

Détruire un avion dans un hangar en pénétrant par le toit, par la porte principale ou encore la porte arrière Le magazine "Air et Cosmos"

Concrètement, une fois que le moteur de la fusée a atteint une altitude et une vitesse suffisantes, la SDB se sépare de la fusée et les ailes se déploient, permettant à la bombe de planer jusqu'à sa cible. Autre atout, le GLSBD offre une couverture à 360 degrés et peut donc frapper une cible sous différents angles d’attaque. Cela permet par exemple "de détruire un avion dans un hangar en pénétrant par le toit, par la porte principale ou encore la porte arrière", explique magazine Air et Cosmos. Il est possible également de modifier la trajectoire de la roquette ou de retarder l’explosion pour faire des dégâts plus importants, précise le média spécialisé.

Chaque nouvelle arme livrée aux Ukrainiens pose une multitude de questions sur son efficacité. Les bombes planantes à longue portée GLSBD ne font pas exception, mais elles n'ont pas encore connu une telle épreuve du feu. Elles n'ont été testées la première fois en Suède qu'en 2015, indique le site du constructeur américain Boeing. De quoi permettre aux Ukrainiens d'inverser le rapport de force ? "Cela va dépendre, bien sûr, du stock", estime le Général Bernard Norlain. Pour l'instant, on ignore combien de bombes planantes à longue portée ont été livrées aux forces ukrainiennes de défense par les États-Unis.