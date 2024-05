VIDÉO - Quand Antony Blinken joue du Neil Young dans un bar de Kiev en soutien à l'Ukraine

En visite à Kiev, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, s'est rendu dans un bar en sous-sol, mardi 14 mai, après un marathon diplomatique. Le chef de la diplomatie américaine, grand amateur de musique, a joué un titre de Neil Young à la guitare, en hommage à la résistance ukrainienne.

On le sait amateur de guitare et de rock. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a joué, mardi 14 mai au soir, "Rockin' in The Free World", de Neil Young, dans un bar à Kiev, en hommage à la lutte des Ukrainiens face à l'invasion russe débutée le 24 février 2022.

En visite surprise dans la capitale ukrainienne, où il n'a eu de cesse d'afficher le soutien de Washington contre "l'agresseur russe", le secrétaire d'État a terminé une journée intense de rencontres officielles, y compris avec le président Volodymyr Zelensky, en jouant de la guitare et en fredonnant cette chanson mythique au Barman Dictat, l'un de ses nombreux bars underground du centre de Kiev, à proximité de l'artère centrale rue Kreshchatik, près de la célèbre place Maidan.

Se battre "pour un monde libre"

"Je sais que c'est une période très, très difficile. Vos soldats, vos citoyens, en particulier dans le nord-est, à Kharkiv, souffrent énormément. Mais ils doivent savoir, vous devez savoir, que les États-Unis sont avec vous, qu'une grande partie du monde est avec vous", a affirmé Antony Blinken avant de battre la mesure. "Ils se battent non seulement pour une Ukraine libre, mais aussi pour un monde libre, et le monde libre est avec vous", a-t-il ajouté, accompagnant un groupe de musiciens de punk/jazz, le 19.99.

Le secrétaire d'État américain avait déjà gouté de la pizza aux côtés de son homologue ukrainien, Dmytro Kouleba, dans une pizzeria fondée par un vétéran de la guerre avec la Russie, puis déambulé sur la place Maidan avant de rejoindre un café pour discuter avec des militants anti-corruption.