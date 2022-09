VIDÉO - Ukraine : que sait-on de ces tombes découvertes dans la ville d'Izioum ?

Voilà pour le contexte entourant cette découverte. Maintenant, que nous disent ces images ? Les premières ont donc circulé sur les réseaux sociaux, avant d’être publiées par l’Associated Press, qui a pu envoyer des journalistes aux côtés de l’armée ukrainienne. Puis, l’Agence France-Presse a pu se rendre sur place et rendre compte de l’exhumation des corps en cours.

Sur ces photos, on distingue des dizaines, voire des centaines de croix en bois. Certaines sont numérotées. Par exemple, sur une image de l’AFP, on peut lire "162" et sur une autre relayée par Nexta, les numéros "438" et "439" sont visibles. Ces visuels, encore partiels, semblent accréditer le bilan des autorités ukrainiennes. D’autres croix, comme celle-ci-dessous, arborent le sigle "BCY", qui est l’acronyme, en russe, des forces armées ukrainiennes, d'après la correspondante du Monde à Moscou.