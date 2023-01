VIDÉO - Guerre en Ukraine : trois journalistes de Quotidien surpris par une frappe avant de prendre l'antenne

"On ne sait pas s'il y a des victimes, en tout cas on était les seuls dehors. On était sur le parking devant notre hôtel, ça faisait une heure qu'on était là, on était prêt pour le duplex. On ne sait même pas où c'est tombé exactement, on sait juste que c'était très bruyant, on avait de la poussière plein les yeux et plein la bouche [...] On a eu très peur", a raconté Paul Gasnier, joint au téléphone par son équipe peu après l'explosion, confiant avoir encore "un peu les mains qui tremblent".

Après l'explosion, les trois reporters ont trouvé refuge "dans une église un peu plus loin, dans un autre quartier" de la ville, capitale administrative de facto de la région de Donetsk.