VIDÉO - Ukraine : un étrange flash d'origine inconnue fend le ciel de Kiev

Or, dans un communiqué à l'AFP, la Nasa a infirmé la version de la chute d'un de ses satellites. L'agence spatiale américaine avait annoncé en début de semaine que le satellite Rhessi, qui a étudié le Soleil de 2002 à 2018, reviendrait dans l'atmosphère à une heure non déterminée mercredi pour s'écraser sur la Terre. Mais l'engin de quelque 300 kg n'y était pas encore entré au moment où le flash lumineux a été observé. Le Pentagone prédit que Rhessi "va rentrer dans l'atmosphère de la Terre à environ 20h50 mercredi (3h50 jeudi, heure de Kiev) avec une fenêtre de plus ou moins une heure", a fait savoir la Nasa. "Aucun autre satellite de la Nasa n'est rentré dans l'atmosphère plus tôt (mercredi)", a-t-elle précisé.