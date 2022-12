VIDÉO - Un Noël sous les bombardements en Ukraine

Car malheureusement, il n'y a eu aucune trêve pour Noël dans cette ville reprise aux mains des Russes après huit mois d'invasion. Au contraire. Dans la matinée, des frappes russes ont touché le centre-ville et le marché de Kherson, un des seuls commerces encore ouverts. Et donc, particulièrement fréquentés en ce samedi matin par ceux qui préparaient les repas du week-end. De quoi provoquer un bilan particulièrement lourd, avec au moins 10 morts et une cinquantaine de blessés.