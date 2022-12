Zelensky à Bakhmout, livraison d'armes par la France début 2023... Le point sur la situation en Ukraine

Zelensky à Bakhmout. Le président ukrainien s'est donc rendu ce mardi à Bakhmout (sud-est), point le plus chaud du front. Cette visite surprise, considérée comme la plus risquée de tous ses déplacements, apparaît comme un défi lancé à son homologue russe Vladimir Poutine qui, au même moment, remettait des décorations au Kremlin à des soldats et à des dirigeants séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a rencontré des militaires et s'est entretenu avec eux : "Ici, dans le Donbass, vous protégez toute l'Ukraine. Ce n'est pas juste Bakhmout, c'est la forteresse Bakhmout", leur a-t-il lancé. Cette ville est ravagée depuis l'été en raison d'intenses combats avec les forces russes qui tentent de la prendre.

Situation militaire "extrêmement difficile". Vladimir Poutine est, pour sa part, apparu ce mardi à la télévision en train de remettre des décorations à l'intérieur des murs du Kremlin à Moscou, à des soldats et à des dirigeants séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine. "Notre pays a maintes fois fait face à des défis et défendu sa souveraineté. Aujourd'hui, la Russie est à nouveau confrontée au même défi", a-t-il déclaré. Il a par ailleurs admis que la situation était "extrêmement difficile" dans les quatre régions du sud et de l'est de l'Ukraine dont Moscou revendique l'annexion sans les avoir entièrement conquises.

Une attaque en provenance de la Biélorussie ? Un gradé de haut rang de l'armée ukrainienne, le général Serguiï Naïev, a affirmé voir une "augmentation du niveau de menace" d'une potentielle attaque russe à partir du Bélarus voisin, comme ce fut le cas lors des premiers jours du conflit. Vladimir Poutine s'y est rendu ce lundi au Bélarus afin de s'entretenir avec son allié, le président Alexandre Loukachenko. Le chef de la diplomatie ukrainienne a toutefois minimisé l'importance de cette rencontre.