VIDÉO - "Certains" pays arabes "ferment les yeux" sur l'invasion russe, accuse Zelensky en Arabie Saoudite

Cette visite est aussi l'occasion pour Volodymyr Zelensky de s'adresser aux dirigeants d'une région beaucoup moins unie dans son soutien à l'Ukraine que ses alliés européens et américains. Il a remercié Mohammed ben Salmane, le prince héritier saoudien, pour "son soutien à l'intégrité territoriale" de l'Ukraine et l'a invité à se rendre dans son pays, lors d'un entretien bilatéral, selon un communiqué de la présidence ukrainienne. Des remerciements que le président ukrainien a répétés durant de son discours lors du sommet, à retrouver dans la vidéo en tête d'article.

Mais il a aussi critiqué lors de cette allocution l'attitude des d'autres pays de la Ligue. "Malheureusement, certains pays dans le monde et ici, parmi vous, ferment les yeux sur ces prisons et annexions illégales", a-t-il déclaré en appelant les dirigeants de la région à "jeter un regard honnête" sur la guerre. "C'est la vérité qui est de notre côté (...) la justice doit être faite pour le peuple ukrainien", a-t-il défendu, promettant aussi de relancer la coopération avec les pays arabes après la guerre, que ce soit au niveau des échanges universitaires ou des offres touristiques en Ukraine.

L'Arabie saoudite a affiché une position relativement neutre sur le conflit. En revanche, la Syrie de Bachar el-Assad, alliée de Moscou, est l'un des cinq pays à avoir voté contre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies demandant à la Russie de cesser les hostilités en Ukraine. Le dirigeant syrien est arrivé jeudi soir à Jeddah, pour participer à sa première réunion de la Ligue arabe depuis plus d'une décennie.

Ce déplacement en Arabie saoudite, le pays hôte, est loin d'être anodin : le royaume, plus grand exportateur de pétrole brut au monde, a renforcé récemment ses relations avec la Chine et coordonné sa politique pétrolière avec la Russie, en pleine guerre menée par Moscou contre l'Ukraine. Le président ukrainien a été invité par l'Arabie saoudite et non par la Ligue arabe, a affirmé à l'AFP une source de l'organisation panarabe. Les responsables saoudiens n'ont pas immédiatement réagi.