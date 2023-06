Wagner entre en rébellion, Prigojine "prêt à mourir" avec ses 25.000 hommes... Le point sur la situation en Ukraine

Le FSB ouvre une enquête, Vladimir Poutine "continuellement informé". Après l'appel à la rébellion du chef de la milice Wagner, le FSB, les services de sécurité russes, ont ouvert une enquête pour "appel à la mutinerie armée". "Les allégations diffusées au nom d'Evgueni Prigojine n'ont aucun fondement", a annoncé le Comité national antiterroriste de Russie, dans un communiqué. Le procureur général russe, Igor Krasnov, a lui ouvert une enquête pénale. Le président russe, Vladimir Poutine, est "continuellement informé" de l'évolution de la situation "de tous les évènements autour d'(Evgueni) Prigojine. Les mesures nécessaires sont en train d'être prises", a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l'agence TASS.

Le patron de Wagner risque (très) gros. L'accusant d'inciter à la guerre civile, en appelant au soulèvement armé contre l'état-major russe, le FSB a exhorté les hommes d'Evgueni Prigojine à lui désobéir et à procéder à son arrestation. "Nous appelons les combattants du groupe paramilitaire Wagner à ne pas commettre d'erreur irréparable, à stopper les actions par la force contre le peuple russe, à ne pas mettre en œuvre les ordres criminels et traîtres de Prigojine et à prendre des mesures pour l'arrêter", a encouragé le service de renseignement russe. Selon la loi russe, il risque entre 12 et 20 ans de prison s'il est arrêté.

Un opposant en exil se range derrière Evgueni Prigojine. L'homme d'affaires russe en exil à Londres, Mikhaïl Khodorkovski, a appelé samedi à aider le chef du groupe Wagner en rébellion contre l'armée russe, pour combattre le régime de Vladimir Poutine. "Oui, même le diable il faudrait l'aider s'il décidait d'aller contre ce régime ! (...) Si ce bandit (Prigojine) veut déranger l'autre (Poutine), c'est pas le moment de faire la grimace, là maintenant il faut aider", a-t-il écrit sur Telegram.