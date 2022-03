VIDÉO - Sanctions contre la Russie : des entreprises françaises en difficulté

La Russie est un partenaire commercial de moyenne importance pour la France : les échanges avec ce pays représentent 1,3% des exportations françaises, pour une valeur de près de 7 milliards d'euros. Dans le sens inverse, le volume des importations françaises est légèrement supérieur, mais tient essentiellement aux importations de gaz. Au-delà des commandes interrompues au pire moment, comme pour ces deux exportateurs normands, le commerce avec la Russie risque de baisser sur un plus long terme. Avec l'effondrement du rouble, l'exclusion du système Swift, et les mesures qui les affecteront directement en Russie, les importations russes vont mécaniquement diminuer, et probablement se tourner vers d'autres marchés.