VIDÉO - Guerre en Ukraine : si Donald Trump revenait au pouvoir, Kiev "travaillerait avec lui"

Les autorités de Kiev "travailleront avec Donald Trump s’il revient au pouvoir", même si "ce sera beaucoup plus difficile", estime le patron de la diplomatie ukrainienne dans la vidéo en tête de cet article.

Le retour de Trump constituerait-il un "désastre" pour ce pays, qui dépend largement de l'aide financière et militaire américaine face à la puissance russe ? "Après que la Russie nous a agressés, le mot désastre a disparu du dictionnaire comme phénomène", explique le ministre. "Nous allons gagner, quel qu’en soit le prix. Et si, pour cela, il faut travailler avec le président Trump, nous allons travailler avec lui. Ce sera beaucoup plus difficile. Le président Biden connaît très bien l’Ukraine (…) Mais quelle que soit la réalité politique dans d'autres pays, nous allons travailler avec et essayer d’obtenir ce dont nous avons besoin pour la victoire."