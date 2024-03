VIDÉO - Guerre en Ukraine : "Si la situation devait se dégrader, nous devons être prêts", déclare Emmanuel Macron

Emmanuel Macron est revenu jeudi, au journal de 20H de TF1, sur ses propos concernant l'envoi potentiel de soldats occidentaux en Ukraine. "La sécurité de l'Europe et des Français se joue là-bas", affirme le président français, qui assure que l'on "n'est pas dans cette situation-là aujourd'hui" mais que "toutes les options" sont sur la table.

Emmanuel Macron devait préciser ses propos. Critiqué depuis le 26 février pour ses déclarations sur l'envoi potentiel de troupes occidentales en Ukraine, le président français n'a pas exclu un tel scénario. "Nous avons un objectif : la Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre", martèle-t-il, lors d'une interview au 20H de TF1. "Toutes les options sont possibles", lance-t-il.

"Si les choses devaient dégénérer, ce serait encore que la responsabilité de la Russie. Si nous décidons d'être faibles face à quelqu'un qui n'a pas de limite, nous décidons déjà de la défaite", affirme le chef d'État.

De fait, ceux qui posent "des limites" au soutien des Ukrainiens "ne font pas le choix de la paix, mais font le choix de la défaite". "Notre responsabilité, c'est d'être forts pour la paix", martèle-t-il.

Nous avons mis trop de limites dans notre vocabulaire Emmanuel Macron

Toutefois, le locataire de l'Élysée assure que "l'on n'est pas sûrs de le faire et en tout cas, on n'est pas dans cette situation-là aujourd'hui", même "s'il y a des raisons de ne pas exclure ces options". "Si la situation devait se dégrader, nous devons être prêts et nous serons prêts", a-t-il martelé. "Il y a une escalade de la part de la Russie" et "nous devons dire que nous sommes prêts à répondre". "Si la situation venait à se dégrader, nous serions prêts à prendre les décisions pour que la Russie ne gagne jamais. Nous ne sommes pas dans l'escalade, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Simplement, nous ne devons pas laisser la Russie gagner", explique-t-il estimant que "nous avons mis trop de limites dans notre vocabulaire".

Le cas échéant, "le seul qui en aura la responsabilité, c'est le régime du Kremlin", tance Emmanuel Macron. "Jamais, nous ne mènerons d'offensive, jamais, nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix", assène-t-il. Pour autant, "pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible".

Concernant une paix durable, justement, le dirigeant français qu'il ne pourra en être question "s'il n'y a pas un retour aux frontières internationalement reconnues de l'Ukraine". "Il n'y aura pas de sécurité pour les Français s'il n'y a pas de paix là-bas. Mais la paix, ce n'est pas la capitulation de Kiev", déclare Emmanuel Macron. "C'est une guerre qui est existentielle pour notre Europe et pour la France", assure le chef de l'État sur TF1. "Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. Nous n'aurions plus de sécurité en Europe" et la "crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro". "Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine s'arrêterait là ? La sécurité de l'Europe et des Français se joue là-bas", conclut le président de la République. ,