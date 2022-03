Guerre en Ukraine : sur la route d'Odessa, Mykolaïev complètement détruite

Nous arrivons à Mykolaïev par l'ouest depuis Odessa. Les Russes sont à l'autre bout de la ville. Ils viennent de frapper cette zone pavillonnaire. Nous y rencontrons des démineurs. Ils nous emmènent sur leur intervention suivante. Des roquettes se sont abattues sur ces immeubles à 5h du matin il y a trois jours. Depuis, les habitants attendent le passage des démineurs, débordés. Au pas de course, direction un appartement au huitième et avant dernier étage. Dans le plafond de la chambre, nous découvrons comme eux un trou béant. Réveillés par les bombardements, les propriétaires ont bondi de leur lit et couru dans leur salle de bain. Ils ont eu la vie sauve.