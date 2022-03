Guerre en Ukraine : sur les lignes de front Kiev, Kharkiv et Marioupol

Au Sud de l'Ukraine, les Russes avancent vers Enerhodar où la population s'est rassemblée pour faire bouclier. La zone est sensible, car la plus grande centrale nucléaire d'Europe se trouve ici. Mais que peuvent des civils désarmés face aux forces militaires russes ? D'abord un obus, et des rafales quelques secondes plus tard. Au septième jour de la guerre, l'armée russe a considérablement durci son offensive et poursuit son avancée vers des cibles stratégiques.