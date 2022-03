"J'ai très peur pour mes enfants, mais moi je reste" : à Kiev, la douloureuse séparation des familles

"Il y a eu deux explosions terribles hier. Nos enfants ont eu très peur et j'ai très peur pour eux. Mais moi je reste. Kiev, c'est ma ville, et je dois la protéger", se résigne un père, partagé entre la peine et la colère, interrogé dans le sujet en tête de cet article. "Que les Russes viennent. Ces fils de chiens mourront tous ici, qu'ils brûlent. Vive l'Ukraine."

"Nous restons pour défendre nos maisons", affirme un autre, plein de courage. En effet, à Kiev, ces maisons sont plus que jamais menacées. Au beau milieu de la ville, on voit désormais partout des hommes remplir des sacs de sable pour défendre la capitale lors d'un éventuel assaut. Signe que la menace ne cesse de se rapprocher, l'armée met également en place barrages et points de contrôle.