Théâtre bombardé à Marioupol : 130 personnes sauvées, des "centaines" encore bloquées sous les décombres

Ce port stratégique du sud-est du pays subit de plein fouet l'assaut russe, convoité par le Kremlin car il permettrait à la Russie de faire la jonction entre ses troupes en Crimée et celles au Donbass tout en barrant l'accès de la mer d'Azov aux Ukrainiens. La semaine passée, une maternité et un hôpital pédiatrique de la ville ont été la cible de frappes, faisant trois morts. L'armée russe et ses alliés séparatistes combattent désormais dans le centre-ville, a annoncé vendredi le ministère russe de la Défense.

La ville est en état de siège, et les habitants manquent de tout, privés d'eau, d'électricité et de chauffage depuis plusieurs jours. Selon Kiev, plus de 2000 personnes sont mortes à ce jour à Marioupol depuis le début de l'offensive russe.