Guerre en Ukraine : trois semaines sous les bombes, un Français témoigne

Ils transportent dans deux petites valises tout ce qui reste de leur vie à Marioupol. Laurent Rossi y vivait avec sa compagne ukrainienne Veronika et sa fille. Après une fuite de six jours, ils viennent d'atterrir à Paris. "On attendait que ça, la fin de ce calvaire. Il fallait que tu gardes en tête que ça allait se finir à un moment donné. Et on a eu la chance que ça a passée, on a eu la chance de survivre", se réjouit le rescapé.