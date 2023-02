Guerre en Ukraine : un an en France pour cette famille de réfugiés qui a fui les bombardements

Nous avions rencontré Halina, il y a tout juste un an, lorsque les Ukrainiens fuyant la guerre arrivaient par milliers partout en France. Elle et ses trois enfants avaient trouvé refuge près de Montpellier (Hérault) chez un ami de la famille. Vitaly, maçon, était sur un chantier à Chypre au début de la guerre. Il a donc échappé à l’interdiction pour les hommes de quitter l’Ukraine. Il devait faire un choix : partir se battre ou rejoindre sa famille. "J’espère que la guerre se terminera bientôt et que je pourrai rentrer en Ukraine. On est plus en sécurité en France que là-bas. Donc en attendant la fin de la guerre, nous resterons ici", affirme-t-il.

Une intégration rendue possible grâce à des mains tendues, notamment celle de Patrick Auzet, le propriétaire du château qui les a embauchés en CDD en octobre. "Halina comprend bien ce que je lui dis, on arrive bien à se comprendre. Vitaly, c’est un petit peu plus difficile, mais ça va. Je me suis dit leur trouver un logement, c’est bien, mais je pense que leur proposer du travail, ça peut être mieux", estime Patrick Auzet.