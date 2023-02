VIDÉO - Guerre en Ukraine : un ancien ministre de l'Intérieur en première ligne à Bakhmout

Ancien ministre de l'Intérieur, mais aussi ex-procureur général d'Ukraine, Iouri Loutsenko n'avait sans doute pas imaginé prendre les armes pour défendre son pays. Par le passé, il a même fait deux ans de prison après avoir été condamné pour abus de pouvoir et détournement de biens. Il est désormais engagé sur l'un des fronts les plus violents de la guerre, même s'il n'exclut pas de quitter la ville. "Si et seulement si c'est utile à notre armée, et que cela sert à sauver des vies, il est possible que nous quittions Bakhmout", admet-il.

En attendant, il se rend sur la place centrale de la ville, devant un théâtre endommagé par les tirs. Le symbole, selon lui, de la barbarie russe. "Imaginez ces familles qui ont dû fuir, ont quitté le pays, sont devenus des réfugiées", souffle-t-il, devant l'inscription "Bakhmout aime l'Ukraine", taguée sur l'un des murs du théâtre.