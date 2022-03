Guerre en Ukraine : un centre commercial polonais transformé en camp de réfugiés

À l'intérieur du bâtiment, tout a été organisé. On y trouve un espace pour les enfants, une pharmacie, de quoi manger, et surtout de quoi se reposer après un long voyage. Dehors, nos reporters discutaient avec Oksana et sa filleule. Elles ont quitté Kiev ce matin, laissant derrière elles leurs parents. La mère de la première a été opérée, et ne pouvait pas venir. C'était trop dangereux de prendre la voiture. Et dans le train elles ont voyagé deux heures debout.