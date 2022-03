Guerre en Ukraine : un couvre-feu mis en place mardi soir à Kiev

Seuls les militaires et les policiers sont en capacité de circuler. On a vu des policiers qui escortaient un convoi militaire avec des armes. Cela montre qu’une partie des forces ukrainiennes sont en train de se redéployer, alors que les Russes sont à une quinzaine de kilomètres de la capitale. Il y a de plus en plus de bombardements qui se rapprochent du centre. Encore ce mercredi matin, un immeuble d’habitation a été visé.