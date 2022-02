Guerre en Ukraine : un échange d'1H30 entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine

L'entretien téléphonique a duré plus d'une heure. Le dialogue n'est pas rompu entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, mais les positions restent tranchées. Le président français "a réitéré la demande de la communauté internationale de mettre fin à l'offensive russe contre l'Ukraine et a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre un cessez-le-feu immédiatement". De son côté, l'homme fort du Kremlin "exige la reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée, l'aboutissement de la démilitarisation et de la dénazification de l'État ukrainien et la garantie de son statut neutre".