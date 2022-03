VIDÉO - Guerre en Ukraine : un enfant de 11 ans parcourt 1000 km pour se réfugier en Slovaquie

La ville compte notamment une centrale nucléaire, la plus grande d'Europe, occupée depuis vendredi par les forces russes, accusées par Kiev d'avoir provoqué un incendie par des frappes d'artillerie et failli ainsi provoquer une catastrophe, ce que nie Moscou. Comme ce jeune garçon, des centaines de milliers de réfugiés affluent aux frontières de l'Ukraine : depuis le début de l'offensive russe, le 24 février dernier, plus de 1,7 million de personnes ont fui le pays, selon l'ONU. Ce qui fait du conflit la crise de réfugiés "la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre Mondiale", avait indiqué dimanche dans un tweet le Haut Commissaire aux réfugiés Filippo Grandi.