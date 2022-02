VIDÉO - Guerre en Ukraine : un homme tente de s'interposer face à des camions militaires russes

Cette image prise en 2022, n'est pas sans en rappeler une autre, similaire mais autrement plus célèbre, captée plus de trente ans plus tôt, en 1989. Sur la place Tiananmen, un homme s'était positionnement délibérément sur le chemin emprunté par les chars. Une photo, passée à la postérité, qui avait été prise à l'occasion de la répression chinoise d'une mobilisation pro-démocratie.