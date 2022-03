Ukraine : un Indien refuse d'évacuer sans son jaguar et sa panthère

Girikumar Patil, un médecin indien installé depuis plus de six ans à Severodonetsk, une petite ville du Donbass, à l'est de l'Ukraine, refuse d'être évacué, faute de pouvoir partir avec ses deux animaux de compagnie, une panthère noire et un jaguar. "Il y a eu beaucoup de bombardements autour de nous. Les chats ont peur. Ils mangent moins.", a-t-il déclaré à la BBC.