VIDÉO - Guerre en Ukraine : la milice Wagner adaptée en jeu vidéo

Un jeu vidéo avec notamment comme personnage l'ancien chef de déchu de Wagner va sortir cette année en Russie. Dans "Le meilleur de l’enfer", le joueur incarne un combattant de l’organisation paramilitaire privée.

Un studio de développement de jeux vidéo, basé en Russie, planche actuellement sur un jeu de simulation de guerre mettant en vedette l’ancien chef déchu du Groupe Wagner, Evgueni Prigojine. Dans "Le meilleur de l’enfer", dont vous pouvez voir des extraits dans la vidéo en tête de cet article, le joueur incarne un combattant de l’organisation paramilitaire privée.

Le chercheur américain Jack Margolin, spécialiste des sociétés militaires privées russes, a partagé cette semaine la bande-annonce du jeu vidéo sur le réseau social X. "Des développeurs russes sortiront cette année un jeu vidéo dans lequel les joueurs pourront jouer le rôle de combattants de Wagner en Ukraine, produit avec le moteur Unreal Engine 5. Intitulé 'The Best in Hell' en référence au film du même nom produit par Prigozhin, la bande-annonce n'inspire pas confiance", déclare-t-il, en commentaire.

Sur le plateau de LCI, le Général François Chauvancy, consultant en géopolitique, y un objet de propagande, mais pas seulement. "Ce sont des jeunes qui vont y jouer à ce jeu de guerre. C’est comme ce qu’on voit dans nos maisons, avec [le jeu de simulation] Call of Duty ou d’autres. Les apprentis guerriers de chambre prennent la guerre pour un jeu vidéo. Or la guerre n’est pas un jeu vidéo", analyse-t-il.