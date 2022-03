VIDÉO - Guerre en Ukraine : un mariage au milieu des combats

Le couple est ensuite reparti en position, sur son poste de contrôle à l'entrée de la capitale. Ce n'est pas la première fois que de tous jeunes mariés ukrainiens se retrouvent ensemble sur le front. CNN rapportait il y a quelques jours l'histoire de Arieva et Sviatoslav Fursin, 21 et 23 ans, qui ont dû organiser leur cérémonie plus tôt que prévu, brusqués par le coup d'envoi de l'invasion russe, avant de rallier tous deux les forces civiles ukrainiennes pour défendre leur pays.

La fête a dû se réduire à une sobre cérémonie au monastère Saint-Michaël de Kiev, sous les hurlements des sirènes anti-bombardements. "C’est censé être le plus beau jour de ta vie et lorsque tu sors, tu entends ça", avait raconté à la chaîne américaine Arieva, par ailleurs élue au conseil municipal de la ville. "La situation est compliquée. Nous allons nous battre pour notre pays. Nous allons peut-être mourir et nous voulions juste être ensemble avant tout cela", avait-elle lancé.