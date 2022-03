Guerre en Ukraine : un second maire enlevé par l'armée russe

Vendredi, le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, avait déjà été enlevé par des Russes qui occupent cette ville située à mi-chemin entre Marioupol et Kherson, et à environ 80 km au sud de Dniproroudné, parce qu'il "refusait de coopérer avec l'ennemi", selon le président ukrainien et le Parlement.

"L'UE condamne fermement l'enlèvement des maires de Melitopol et de Dniproroudné par les forces armées russes. Il s'agit d'une nouvelle attaque contre les institutions démocratiques en Ukraine et d'une tentative d'établir des structures gouvernementales alternatives illégitimes dans un pays souverain", a dénoncé ce dimanche le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell sur Twitter.