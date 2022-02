Guerre en Ukraine : une nouvelle nuit sous couvre-feu à Kiev

Cela fait deux jours maintenant que les habitants vivent au rythme des avancées des chars russes. On sent que les gens sont de plus en plus marqués par l'épreuve qu'ils sont en train de vivre. Ils ont fait le choix d'aller se réfugier parfois dans des endroits peu confortables. Mais au moins, ils savent qu'ils sont à l'abri sous terre.