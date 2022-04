VIDÉO - Une troublante vague de décès parmi les oligarques russes sème le doute

"Il existe une longue tradition d'assassinat : c'est un système politique qui utilise de plus en plus des réseaux mafieux et criminels pour faire régner la loi et faire rentrer dans le rang tous ceux qui, dans le monde des affaires, pourraient jouer un jeu indépendant", précise dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article Andrei Kozovoi, historien de la Russie à l'université de Lille.

Et la liste ne s'arrête pas là. Le 23 mars, Vasily Melnikov, dirigeant de l’entreprise d’équipement médical Medstorm, sa femme et ses deux enfants sont retrouvés morts dans leur appartement de Nijni Novgorod, en Russie. Là aussi, la piste d'un homicide familial suivi d'un suicide est privilégiée par la police russe. Un mois plus tôt, en Angleterre, un autre oligarque qui a fait fortune dans le pétrole et le gaz, Mikhaïl Watford, est découvert pendu dans son garage. À Saint-Pétersbourg, deux importants cadres de Gazprom se seraient également donnés la mort en début d'année, d'après la note qu'ils auraient laissée derrière eux.