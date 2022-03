Guerre en Ukraine : des installations de la plus grande centrale nucléaire d'Europe touchées par un tir russe, l'incendie éteint

La centrale nucléaire de Zaporijjia, considérée comme la plus grande d'Europe, a été bombardée par l'armée russe, ce vendredi en plein milieu de la nuit. Conséquence, un incendie s'est déclaré sur le site pendant plusieurs heures. Selon Kiev, des tirs de chars russes sur la centrale ont mis le feu à un bâtiment consacré aux formations et à un laboratoire. Les services de secours ont indiqué avoir pu accéder au site vers 6h20 (4h20 GMT) et éteindre l'incendie, après en avoir été un temps empêchés par les soldats russes.

"La sécurité nucléaire est maintenant garantie", a affirmé sur Facebook Oleksandre Staroukh, chef de l'administration militaire de la région de Zaporijjia. L'attaque n'a fait aucune victime, ont indiqué les secours ukrainiens sur Facebook.