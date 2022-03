VIDÉO - Ukraine : Valéria, 20 ans, raconte sa vie sous les bombes sur TikTok

Témoigner coûte que coûte. Malgré la peur et les bombes. Et pourquoi ne pas le faire avec les musiques, le langage et les codes du réseau social TikTok, surtout quand on n'a que 20 ans ? Valéria vit à Tchernihiv, dans le nord de l’Ukraine. Sa ville, ciblée par les Russes, se transforme peu à peu en champ de ruines. Et les sirènes de la défense antiaérienne rythme désormais ses journées qu'elle passe dans un abri souterrain avec ses parents. "Là, je suis à l'étage de notre abri anti-bombes. Ici, il y a un frigo avec de la nourriture ; des choses simples, du lait, des œufs", raconte-t-elle dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.