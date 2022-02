Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine élargit son offensive

Si à Kiev, la résistance se met en place, à l'est de l'Ukraine, les chars de Poutine sont déjà présents. Mais même si les Russes semblent avoir le contrôle, les civils ukrainiens ne se laissent pas faire. Face à cette résistance, les militaires russes essuient plus de pertes que prévu. Certains sont même capturés par des Ukrainiens. Des petites victoires qui ralentissent mais qui n'empêchent pas l'inexorable avancée de l'ennemi. Et Vladimir Poutine vient de donner à son armée l'ordre d'élargir l'offensive dans toutes les directions. De leur côté, les Occidentaux vont envoyer des armes, de l'essence et des munitions. Mais les heures semblent compter.