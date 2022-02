VIDÉO - Guerre en Ukraine : Poutine veut prendre le Donbass "en tenaille"

"Kharkiv, c'est également une ville très importante", la deuxième du pays, et la prendre permettrait de former "une tenaille du nord au sud". "C'est aussi le siège du haut état-major ukrainien", précise Pierre Servent, "qui est la tête pensante de la résistance sur place". L'expert militaire constate aussi que Poutine fait face à une résistance ukrainienne plus forte que prévu. "Certains prédisaient que le pays tomberait en quatre jours, or nous sommes au quatrième jour de l'offensive, et cette armée et cette population résistent et donnent du fil à retordre à Poutine".