Guerre en Ukraine : y a-t-il eu 600 morts ukrainiens à Karamatorsk en représailles à l'attaque du Nouvel an ?

Dimanche, l'armée russe a affirmé, sans en préciser la date, avoir mené des frappes sur des casernes à Kramatorsk. Présentant cette attaque comme une vengeance à celle menée à Makiïvka pour le Nouvel an, elle aurait infligé de lourdes pertes, avançant un bilan de plusieurs centaines de morts. Moscou présente son raid comme des "représailles" au raid lancé par Kiev le jour du Nouvel an et ayant provoqué la mort de 89 soldats russes.

À Kramatorsk, une ville de l'est du pays, des journalistes de l'AFP assurent avoir entendu au moins quatre explosions samedi avant minuit. Les autorités ukrainiennes locales, de leur côté, confirment que sept roquettes russes avaient explosé au cours de la nuit, mais elles réfutent le bilan de l’attaque.