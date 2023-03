VIDÉO - Zelensky a-t-il exhorté les États-Unis à "envoyer leurs fils et leurs filles" en Ukraine ?

Si le parcours de cette rumeur peut paraître étonnant, ce n'est en fait pas la première fois que les sphères conservatrices américaines participent à la désinformation autour du conflit. Il ne s'agit pas, ici, de propager le récit du Kremlin, mais ces réseaux partagent des objectifs communs avec la Russie. "Ils utilisent le même narratif conspirationniste" afin de servir à chaque fois "des motivations différentes", comme nous le résumait Tristan Mendès France. Maître de conférences associé à l'Université de Paris et spécialiste des cultures numériques, il cite trois cercles distincts. D'abord, le réseau ultra-conservateur cité plus haut et constitué de militants d'extrême droite, nationaux-populistes et pro-Trump. Ils ont une volonté de partager un discours antisystème, qu'importent les conséquences. Ce sont eux qui s'opposaient aux masques ou aux confinements lors de l'épidémie de Covid-19. La deuxième catégorie, ce sont les "Libertariens", ces absolutistes de la liberté d'expression dont la figure principale n'est autre qu'Elon Musk. Et enfin, on trouve aussi une petite frange de l'extrême gauche américaine anti-guerre, dont les plus radicaux usent de tous les moyens pour décrédibiliser Joe Biden et son implication dans le conflit. Trois objectifs pour un seul et même récit, repris allègrement par la Russie.