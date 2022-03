Convoi russe bloqué près de Kiev : problème d'approvisionnement ou stratégie ?

Outre cette hypothèse d'une armée mal organisée, incapable de percer la défense ukrainienne, une autre possibilité est plausible, selon les spécialistes : l’armée russe ne voudrait pas prendre Kiev, mais s’en servir comme moyen de pression. "On peut penser qu'ils ne veulent pas vraiment entrer dans Kiev pour ne pas risquer de détruire la ville. Aussi, peut-être, parce que le véritable objectif de Poutine n'est pas Kiev, mais le Sud", détaille Pierre Servent, consultant défense de TF1 et LCI. Et d'ajouter : "On a tellement peur du nucléaire, de l'entrée des chars dans Kiev, que, finalement, ça serait un soulagement de dire à Poutine : 'Ok, vous gardez le Sud et l'Est et vous libérez Kiev'".

À Kiev, la résistance s'organise et des tranchées sont creusées au cas où le centre-ville deviendrait un champ de bataille. L'armée russe, elle, a diffusé une vidéo de propagande, ce mercredi 2 mars au matin, pour montrer qu'elle est toujours opérationnelle, prête au combat.