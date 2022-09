Guerre et paix : une famille royale vraiment réunie ?

L'entrée en scène semble presque tenir du miracle. William, Kate, Harry et Meghan ne s'étaient plus affichés ensemble depuis plus de deux longues années. Les caméras et les photographes se sont donc précipités pour saisir cette image. Elle est retenue par toute la presse britannique depuis ce dimanche matin. On les disait brouillés, on nous les présente réunis. Chaque couple s'attribuant une aile de la longue allée qui traverse le parc à la rencontre des familles, avec de nombreux gestes de tendresse et d'échanges complices.