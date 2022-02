VIDÉO - "Attaque éclair", "éviter les destructions massives de zones civiles" : la stratégie de Vladimir Poutine en Ukraine décryptée

Cette attaque correspond à des planifications classiques, estime l'expert. "Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un mouvement militaire avec deux pinces", expose-t-il. La première arrive sur Kiev. "Très clairement, il y a la volonté de prendre le contrôle de la ville, avec certainement des infiltrations de forces spéciales pour déstabiliser la capitale", souligne le spécialiste de la défense nationale. L'objectif de cette manœuvre est, à terme, de renverser le président Volodymyr Zelensky et d'instaurer un nouveau régime à la botte du Kremlin. La seconde va du côté du Donbass, "en quelque sorte dans le dos de l’armée ukrainienne qui va se retrouver coincée entre les Russes et les sécessionnistes". Le chef d'État russe tient "à ce que ça aille vite (4 ou 5 jours maximum, ndlr) et à garder l’artifice de son discours initial 'nous sommes une force de paix et nous venons protéger les populations du génocide'", notamment pour ménager son opinion intérieure, résume Pierre Servent. "C’est un Soviétique, travestissement de la réalité et accusation des autres pour ses propres crimes" sont deux de ses armes de choix, ajoute-t-il.