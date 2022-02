Invasion de l'Ukraine par la Russie : aux origines du conflit

La révolution de Maïdan est alors réprimée dans le sang, mais finit par forcer le président ukrainien à quitter le pays. Les manifestants crient victoire, mais viennent aussi de déclencher la fureur du président russe, Vladimir Poutine.

Sa réaction est immédiate : un mois plus tard, il ordonne l'annexion de la Crimée. Puis soutient les séparatistes pro-russes qui s'emparent des territoires à l'est du pays. Cette semaine, il a même décidé de reconnaitre l'indépendance des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk.