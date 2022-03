Eau, électricité, chauffage... Comment la Russie tente d'affaiblir l'Ukraine

Enfin, à cause des bombardements ou des piratages, certains Ukrainiens n'avaient plus accès à Internet, et donc, à l'information. Par conséquent, leur président, Volodymyr Zelensky, a appelé le milliardaire américain Elon Musk à la tête d'un vaste réseau de communication. À la suite d'un échange, l'homme d'affaires s'est engagé à leur fournir des connexions par satellite. Preuve que la guerre s'étend bien au-delà des combats militaires.