VIDÉO - En Pologne, les premiers camps de réfugiés ukrainiens se remplissent

Ils ont fui leur pays en urgence sans savoir où aller, avec, pour seul bagage, le strict minimum. Dans une gare polonaise transformée en centre de secours, l'inquiétude se lit sur chacun des visages ukrainiens, alors que la Russie a commencé à envahir leur pays, dans la nuit de mercredi 23 à jeudi 24 février.

"A 5h, j'ai pris un train. Ma vie a changé du tout au tout en une demi-journée. Mais je suis très heureuse de savoir que nous avons un endroit où aller. Certaines personnes n'ont aucun endroit où se réfugier, et c'est un problème terrible", explique une femme au 13H de TF1, dans le reportage en tête de cet article. "Je ne sais pas quand et si je rejoindrai l'Ukraine un jour. Car je pense que la situation va s'enliser et qu'on ne trouvera une solution que dans quelques mois, ou des années, peut-être", poursuit un homme.